Uma única moeda de 1 real que pode valer R$ 30 mil! Será que você tem uma?

Você sabia que é possível uma única moeda de 1 real valer mais de R$ 30 mil? Não, não estamos falando de uma moeda antiga ou especial, e sim de um exemplar com um pequeno detalhe, que pode passar despercebido pelas pessoas menos atentas.

Mas antes de saber mais sobre essa moeda valiosa, é preciso compreender que existe um mercado de moedas raras que tem como objetivo catalogar esses itens considerados diferentes, seja por erros de confecção ou por um baixo número de moedas com alguma característica em específico que circulam pelo Brasil.

A moeda em questão que pode ultrapassar os 30 mil reais é um item no valor de 1 real confeccionado em 1998.

O que faz essa moeda valer tanto?

Esse item é considerado raro e com um alto valor no mercado de colecionadores devido a uma letra ‘P’ encontrada logo abaixo do ano de fabricação.

Segundo o catálogo de moedas raras, a letra indica que o item foi utilizado como ensaios monetários e provas de cunho. Essa moeda é considerada uma R5 (RRRRR), um grau de raridade considerado alto. Segundo Arlan Palmeira, do canal do TikTok ‘Arlan Moedas’, o item já foi negociado em um leilão por 25 mil reais.

Como saber se uma moeda é rara?

Para identificar se uma moeda é rara você deve observar detalhes como números de série diferentes, local e data em que a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. A moeda citada, por exemplo, possui uma simples gravura que a difere das outras, mas que, caso negociada, pode valer R$ 30 mil.

