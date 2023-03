Relacionamento: Essas são as 6 PIORES CARACTERÍSTICAS que podem sem encontradas em um parceiro

No início de um novo relacionamento, é comum deixar a emoção falar mais rápido e não enxergar algumas ‘bandeiras vermelhas’. Porém, se você quer evitar uma grande frustração após alguns meses de namoro, o mais indicado é observar bem as características do seu parceiro para se certificar que ele não tem algo muito indesejado e que vai acabar culminando no fim desse novo amor.

É claro que cada individuo tem seus gostos pessoais, as qualidades que mais atraem e os defeitos que mais detestam, mas uma pesquisa elaborada por uma universidade dos Estados Unidos revelou as 6 principais características menos desejáveis para formar um casal.

O estudo foi feito com 285 alunos de graduação em um grupo formado principalmente por pessoas heterossexuais. Os participantes avaliaram de 1 a 5 quais atitudes seriam suficientes para fazê-los perder o interesse em um parceiro. O grupo também foi separado para pensar em um relacionamento de longo prazo e a outra parte em encontro com interação breve.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 3 atitudes URGENTES para você melhorar sua relação com o parceiro

Entre as principais características, a apatia foi a principal delas, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. O segundo lugar ficou com ser nojento, relacionado ao risco de doenças, e o terceiro lugar foi ocupado com ser dependente. As outras três características são ter algum vício, ser desmotivado e ser promíscuo.

Quando os resultados foram comparados entre relacionamentos de curto e longo prazo, as alterações maiores foram observadas em desmotivação e apatia. Já as características nojento e promíscuo foram igualmente indesejadas para homens e mulheres, independentemente do tipo de relação.

“Como esperado, as pessoas mais abertas ao sexo sem compromisso classificaram essas atitudes como mais baixas, um efeito que foi mais pronunciado no contexto de curto prazo do que no longo prazo”, escreveram os autores do estudo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 mitos sobre relacionamentos que você acredita ser verdade

⋅ Relacionamento: Evite estes 6 detalhes que podem ARRUINAR sua relação com o parceiro

⋅ Relacionamento: 4 formas de SEGUIR EM FRENTE após uma separação conturbada