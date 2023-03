Perfumes nacionais que quase ninguém gosta

Se essas marcas erraram, foi tentando acertar, mesmo assim, algumas fragrâncias nacionais não caíram no gosto do público, o que deu para esses perfumes a fama de ‘odiados’.

Mas é importante compreender que perfume é gosto pessoal e pode ser que algum aroma citado nessa lista seja o seu favorito.

Luna Rubi - Natura

Uma fragrância especiada quente, com um acorde de pimenta rosa difícil de ser elogiado.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Amêndoa e Notas Florais. As notas de coração são Especiarias, Canela, Pétalas de Rosa e Ishpink e as notas de fundo são Especiarias Indianas, Notas Amadeiradas e Priprioca.

Egeo Dolce Colors - O Boticário

Esse perfume ou é amado ou odiado devido a sua principal característica: ser extremamente adocicado. A fragrância é mais indicada para o uso noturno e mesmo assim as suas borrifadas devem ser na medida.

As notas de topo são Morango, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Peônia Rosa, Frésia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Framboesa, Caramelo, Mousse de Leite, Almíscar e Cedro.

Ekos Magia da Floresta - Natura

Essa fragrância mistura notas aquáticas com amadeiradas e a mistura não agrada uma grande parte do público, apesar de ser um perfume compartilhável.

As notas de topo são Ameixa de Damasco, Notas Verdes, Pimenta Rosa e Lótus. As notas de coração são Priprioca, Jasmim, Peônia e Frésia e as notas de fundo são Copaíba, Fava Tonka, Cedro e Vetiver.

Liz - O Boticário

Você pode acabar se espantando, pois esse perfume é o favorito de muitas mulheres. Contudo, seu aroma bem chamativo de baunilha, que projeta por horas, pode se tornar enjoativo ao longo do uso.

As notas de topo são Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Patchouli, Sândalo e Fava Tonka.

Far Away - Avon

Essa fragrância clássica da marca Avon sofre do mesmo problema do perfume anterior, sendo amado por muitas mulheres, mas com fama de enjoativo. Não só o tradicional, mas toda a linha sofre com esse problema.

As notas de topo são Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

