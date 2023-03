Oscar 2023: 4 tendências de beleza que predominaram na noite de ontem

Assim como durante a semana de moda, em que as diferentes marcas propõem os estilos de maquiagem, penteado e até unhas, que veremos nos meses seguintes; as celebridades e personalidades da indústria do entretenimento também dão o tom durante o Oscar.

Como esperado, nesta edição de 2023, também identificamos diferentes estilos que você definitivamente deve ter em mente e colocar em prática em seus próximos eventos.

Tendências de beleza predominantes no Oscar 2023

Coque elegante

Este é um penteado praticamente obrigatório no tapete vermelho. Elizabeth Olsen, Chloe East, Cara Delevingne, Lauren Ridloff e Hong Chau, foram apenas algumas das celebridades que optaram por este coque, que sem dúvida é sempre um grande sucesso.

Outra opção deslumbrante e chique, foi representado pela filha do Alfonso Cuarón, Tess Bu, que ao invés do coque, optou pelo cabelo preso em uma trança.

Lábios vermelhos

Sabemos que essa cor é básica em todos os looks, pois não importa o tempo que passe, os lábios vermelhos são uma tendência atemporal. Sandra Oh, Jessica Chestain, Rihanna e Michelle Williams também têm isso claro, então escolheram essa cor como elemento-chave de sua maquiagem. E, vamos combinar, arrasaram!

Cabelo com aspecto “natural”

Quem disse que você não pode trazer um efeito mais natural para o Oscar? Sim, cabelos soltos com ondas suaves também são dignos de tapete vermelho e nesta edição vimos muitas famosas com cabelos completamente despreocupados. Entre as nossas favoritas estão Nicole Kidman, Salma Hayek, Kerry Condon, Ana de Armas e Michelle Yeoh, qual é a sua?

Cabelo grisalho e curtinho

Assumir os cabelos grisalhos nunca foi tão fácil após ver essas beldades no tapete vermelho. As vencedoras do Oscar Jamie Lee Curtis e Andie MacDowell caminharam pelo tapete vermelho orgulhosas de seus cabelos grisalhos, e isso definitivamente as deixou mais bonitas do que nunca.

Maquiagem roxa

Nós já havíamos falado sobre esta tendência anteriormente (relembre aqui) e ontem pudemos constatar que ela veio com tudo. Combinando com seu vestido deslumbrante, Angela Basset roubou todos os olhares com essa make no tom roxo.

Leia também: