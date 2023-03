Jovem que diz ser Madeleine McCann alega ter provas de que foi traficada quando criança

Julia Wendell, de apenas 21 anos, se tornou notícia no mundo todo depois de movimentar as redes sociais para dizer que acreditava ser Madeleine McCann, uma criança britânica que desapareceu misteriosamente na Praia da Luz, em Portugal, durante as férias de 2007.

De acordo com o Daily Record, a polonesa afirma agora que novas “evidências” bombásticas surgiram, mostrando que ela foi traficada quando era criança.

Julia está na Califórnia após receber ameaças e vidente e investigadora Fia Johansson, que a assessora, confirmou que essas provas existem.

Ela ainda revelou Julia enviou três amostras de DNA para análise forense, bem como um teste genético para estabelecer sua ascendência.

“Se os resultados indicarem que ela é britânica ou daquela área, vamos continuar nossa investigação sobre Madeleine McCann e nos comunicar com os detetives em Portugal”, disse a profissional que se intitula como uma detetive paranormal que já ajudou a resolver casos do FBI.

“Nós podemos ter muitas evidências agora que mostram que Julia foi definitivamente traficada para a Polônia”, acrescentou.

Atualmente, a família de Julia na Polônia nega tudo e se recusa a fazer um teste de DNA por conta própria.

