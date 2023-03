Hidratantes potentes e que deixam rastro por onde você passar!

Se você quer chamar a atenção por onde passar com um cheiro agradável, mas deseja que a fragrância exale na medida certa, uma boa dica é substituir o uso de perfumes por hidratantes.

Além de promover uma hidratação profunda na pele, algumas marcas produzem uma linha completa de produtos, disponibilizando o mesmo aroma para hidratantes e perfumes. Se você deseja conhecer os mais potentes e que deixam rastro, confira a lista a seguir!

Creme Perfumado Scandalous - In The Box

A marca In The Box é conhecida pela fabricação de perfumes inspirados em clássicos importados, mas além disso, possui diversos produtos para o corpo e banho. Um deles é o ceme perfumado Scandalous, com aroma inspirado em Scandal, perfume da marca Jean Paul Gaultier.

Seu aroma é adocicado, com notas de mel e cítricas.

Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily - O Boticário

Considerado um dos melhores perfumes de O Boticário, a linha Lily também possui um creme corporal cheiroso, que pode até mesmo substituir o perfume.

LEIA TAMBÉM: Conheça 5 hidratantes que substituem perfumes

Além do perfume possui uma composição de manteiga de karité e vitamina E, que protege e dá mais vida a sua pele.

Loção Hidratante Paixão Radiante

Uma das marcas de hidratantes de baixo custo mais conhecida entre as mulheres é a Paixão. Também chamado de ‘hidratante de farmácia’, a empresa possui diversos tipos de cremes corporais. A loção Paixão Radiante, por exemplo, além de perfumada, traz óleos de amêndoas em sua composição, que mantém a pele saudável e sedosa. Também proporciona uma ação anti-inflamatória e calmante.

Além dos aspectos positivos para a pele, possui textura densa e um aroma parecido com o perfume Eternity, de Calvin Klein.

Hidratante Green Apple - Amakha Paris

Com um aroma inspirado e no perfume Be Delicious, de DKNY, possui um aroma de maçã e uva verde, que transita entre sensações adocicadas e azedas. Também chama a atenção pelo bom custo-benefício.

Com informações da youtuber Luma Servio.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Top 5 hidratantes com alta fixação e projeção

⋅ 5 ÓTIMOS hidratantes da marca O Boticário