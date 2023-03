As revelações para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

As revelações de hoje (14) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot:

SAGITÁRIO

É um bom momento para se destacar no trabalho. Se você quer progredir, sagitariano, valorize-se mais e promova um bom relacionamento com seus superiores. Na esfera sentimental, aceite hoje a proposta de seu parceiro para experimentar uma nova atividade que pode se tornar seu hobby favorito.

CAPRICÓRNIO

Você precisa canalizar toda a sua energia em algo concreto todos os dias, pode ser a tarefa em mãos ou também um projeto que você está amadurecendo. Agora você não pode se dar ao luxo de ter inimigos, Capricórnio. No campo sentimental, não negligencie seu relacionamento ou o que você vem formando.

AQUÁRIO

Aproveite sua capacidade de estar no lugar certo na hora certa. Não deixe passar em branco opções que você deixou escapar por achar que não é o momento adequado. Serão levantados temas que o ajudarão no seu progresso pessoal e profissional.

PEIXES

Hoje alguém pode surpreendê-lo no local de trabalho. É provável que hoje você perceba que alguém próximo a você está gastando mais do que realmente pode. No amor, Peixes, existe uma pessoa que está perto de você todos os dias, mas você não gosta. Há muitas maneiras de deixá-lo saber.

Com informações do site Depor