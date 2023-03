4 PERFUMES MASCULINOS da Natura que você PRECISA CONHECER

A Natura é uma das marcas nacionais de perfume mais conhecidas. Com milhares opções de fragrâncias disponíveis, fica até difícil encontrar um novo aroma para chamar de seu.

Por isso, antes de fazer uma nova aquisição, uma boa dica é pesquisar e entender mais sobre os perfumes da Marca, para você não se arrepender no futuro.

Pensando em novos lançamentos ou até mesmo em frascos clássicos da marca, o youtuber Halysson Abreu, do canal ‘Fragrance Xpress’, listou algumas fragrâncias masculinas para você conhecer este ano. Confira!

Homem Especiarias

A fragrância foi lançadas oficialmente em 2016, mas foi descontinuado e voltou em 2023 como edição limitada. O especialista Halysson pede uma atenção especial para esse aroma, que é ideal para utilizar durante o dia devido às notas frescas.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota, Limão, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio. Já as notas que finalizam o perfume são Vetiver, Almíscar, Cedro, Benjoim e Patchouli.

Paz e Humor

Outra fragrância cítrica clássica da marca, Paz e Humor foi lançada em 2010. Como o nome indica, é um perfume mais leve, de proposta simples, de acordo com o youtuber. Indicado para o verão.

As notas de topo são Bergamota, Flor de Laranjeira, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Lavanda, Jasmim e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Humor Estelar

Além da fragrância anterior, outro perfume desta linha que vale a sua atenção é o Paz e Humor. Essa fragrância vai ao contrário das outras já listadas, pois possui notas amadeiradas, quentes e adocicadas, indicando que é um aroma noturno.

As notas de topo são Carambola, Priprioca, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Frésia, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Caramelo, Baunilha e Sândalo.

Kaiak Aero

Um perfume oceânico, indicado para os dias mais quentes. Mesmo sendo um perfume fresco, a fragrância chama a atenção pela fixação e projeção.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Folhas de Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

