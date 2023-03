Os signos que sempre terminam com coragem

Alguns signos do zodíaco carregam uma coragem especial que se manifesta mesmo quando uma fase muito importante termina e deixa um buraco em seus corações.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano pode ser repleto de valentia mesmo nas separações dolorosas. Ele tem um instinto de tomar a iniciativa e recomeçar mesmo quando seu coração foi machucado. A necessidade de mudar e voltar a ser feliz entrega vitalidade em sua vida para que ele siga em frente com esperança.

Touro

Por mais que pareça desmoronar quando as estruturas que acreditava se rompem, o taurino é corajoso para finalizar de uma vez por todas e ir além. Ele não se limita mais e, mesmo com receio, buscará uma maneira de ter o que sempre desejou, por mais que ainda lide com os ressentimentos.

Escorpião

O escorpiano pode cultivar uma dor profunda e seu coração, mas nem isso tira sua coragem de enfrentar tudo para se transformar. Ele renasce das cinzas e usa o ressentimento como um motor para vencer de novo eme outro lugar. Sua intuição e poder de abrir camihos o ajuda.

Capricórnio

O capricorniano pode se setir perdido quando vê algo que acreditava muito ruir, mas sele também encara os medos com muita coragem. Logo ele usa sua consciência e esforço para recalcular a rota e enxergar a verdade. Quando isso acontce ele descobre uma garra imbátivel para voltar a lutar e conquistar o que sonha.

