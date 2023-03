Moda: os detalhes dos QUATRO looks com os quais Rihanna roubou o Oscar 2023

Ontem à noite, Rihanna foi indicada ao seu primeiro Oscar, por sua trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, “Lift me Up”. Embora o prêmio tenha sido para “Naatu Naatu” de RRR, Rihanna ainda fez uma apresentação emocionante da música e, em um clipe icônico, A$AP Rocky foi visto torcendo e levantando sua taça de champanhe para a cantora quando ela terminou sua apresentação.

E, apesar de Riri não ter levado ontem a estatueta para sua casa, não podemos negar que os looks com que se apresentou na cerimônia são dignos de Oscar.

Os quatro looks com que Rihanna deslumbrou na noite do Oscar

Look da sua chegada

Rihanna sempre nos deixa claro que sua intenção nunca será esconder sua barriguinha de bebê, e desta vez não foi diferente. Além do momento icônico de sua apresentação, Rihanna também chamou a atenção de todos com seu habitual jogo de moda. Em um movimento que ganhou as manchetes, a nativa de Barbados apareceu no Oscar em uma camiseta e sem calças, antes de rapidamente se transformar em um deslumbrante vestido de couro preto da Alaïa.

.@rihanna embraces her bump in Alaïa walking the 2023 #Oscars red carpet ahead of her performance of the Oscar-nominated song “Lift Me Up” from Black Panther: Wakanda Forever. See all the red carpet arrivals here: https://t.co/cXexgdbTWM pic.twitter.com/kfwWseuSOK — Vogue Magazine (@voguemagazine) March 13, 2023

A saia, como muitas outras celebridades, tinha uma pequena cauda. O que mais chamou a atenção desse look não foi o fato de ser feito de couro e transparência, mas sim as fendas que a saia tinha nas laterais, impressionantes.

Look da apresentação de “Lift me Up”

Rihanna wearing Maison Margiela (2023) pic.twitter.com/4Q4YgmbOu1 — Outlander Magazine (@StreetFashion01) March 13, 2023

Para sua apresentação ao vivo de “Lift Me Up”, a cantora vestiu um look Maison Margiela Artisanal criado para ela por John Galliano. No top, havia múltiplas aplicações de brilhos em transparência, desde o peito até o meio das pernas.

A parte inferior ficou a cargo das calças, com motivos florais e pequenas pedras bordadas. Como vimos na temporada de premiações, Riri usou longas luvas pretas para dar um toque extra de glamour ao visual e, claro: um colar de diamantes, brincos e anel porque nunca é demais para ela.

Um novo visual nos bastidores

Logo depois que a cantora de “Diamonds” deixou o palco, ela posou para uma linda foto com seu parceiro, onde ele é visto embalando sua barriguinha de bebê e os dois se divertindo muito, com outro look de tirar suspiros.

Um conjunto de Bottega Veneta em verde pistache. A parte superior ficou a cargo de um top tomara que caia em pele sintética, esta mesma peça combinou com uma saia de cetim com abertura na perna esquerda, que revelava suas sandálias gladiadoras com pulseira de pedras brilhantes. Para deixar tudo muito mais glam, Riri optou mais uma vez por luvas de couro no mesmo tom do vestido.

O look do after party na casa de Beyoncé

Quando pensávamos que tudo tinha acabado, Rihanna reapareceu, dessa vez com um look bem mais arriscado, chique e sexy. A barbadiana marcou encontro no after party oferecido pelos Carters com uma saia e um top pequeno feito com várias aplicações de brilhos. Claro, ela deixou a barriguinha exposta, mas nela estava apenas uma corrente de barriga, também com pedras brilhantes.

Para arrematar o look, Riri colocou uma capa na cor que roubou todas as atenções no ano passado: o rosa.

Depois de todos esses looks arrasadores, só posso afirmar que a nossa reação, caso um dia avistássemos Rihanna, seria como a do Pedro Pascal. Confira no vídeo abaixo:

pedro pascal is definitely a rihanna stan 😭 pic.twitter.com/8tBQwyolHQ — 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 (@gabgonebad) March 13, 2023

Leia também: