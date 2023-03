Do ódio ao amor: perfumes femininos que NINGUÉM GOSTA na primeira borrifada

Para quem entende de perfume, sabe que as fragrâncias são mutáveis e possuem três tipo de notas: topo, coração e fundo. Ou seja, com o passar do tempo, o aroma vai evoluindo e aquele cheiro da primeira borrifada pode mudar totalmente.

Sendo assim, algumas fragrâncias não agradam logo de primeira, mas é preciso dar outra chance pois elas podem acabar evoluindo para um aroma muito agradável. Confira a seguir os perfumes ‘odiados’ de primeira, mas que depois se tornam mais agradáveis.

N.064 - Brand Collection

Inspirado em Elie Saab, essa marca de perfumes importados utiliza de referências dos perfumes mais clássicos para criar as suas próprias fragrâncias.

O seu principal problema está no início, pois nas primeiras borrifadas o perfume não cumpre a sua proposta de inspiração e não se parece com o perfume importado. Mas se você der uma chance você vai perceber que, com o passar do tempo, os perfumes ficam bem próximo um do outro.

LEIA TAMBÉM: Primo rico x Primo pobre: veja os perfumes nacionais mais parecidos com importados

Eudora Instance Baunilha

Um body splash com um aroma intenso de baunilha amadeirada, e exatamente por isso não agrada facilmente. Contudo, entendendo mais a proposta do seu aroma, ideal para momentos mais sérios, é possível que ele caia no seu gosto.

Coffe Woman Duo - Boticário

Até mesmo os clássicos podem não ser tão agradáveis de primeira, como é o caso de Coffe Woman Duo, de O Boticário. A youtuber especializada em perfumes, Suzy Moura, diz que, da primeira vez que utilizou o perfume, sentiu um aroma de “cheiro de resto de café de xícara”. Na hora da borrifada, a especialista explica que o cheiro não agradou. Mas em um segundo teste, Suzy mudou de opinião e o perfume caiu no seu gosto.

Floratta Flores Secretas - O Boticário

Outro clássico da perfumaria nacional que pode não agradar de primeira é Floratta Flores Secretas. Com uma abertura mais cítrica, é preciso dar mais chances a esse perfume, que evolui para notas florais e mais agradáveis. Ideal para dias quentes.

As notas de topo são Figo, Toranja, Laranja e Maçã Vermelha. As notas de coração são Frésia, Madeira de Cashmere, Flor de Figo, Cedro e Nymphea e as notas de fundo são Framboesa, Pêssego, Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Top 5 perfumes masculinos com notas amadeiradas

⋅ 5 perfumes cremosos e deliciosos para você ter na coleção

⋅ Perfumes masculinos amadeirados e baratos