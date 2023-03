Conheça 5 hidratantes que substituem perfumes

Um hidratante corporal bom é aquele com uma textura agradável, que promove a hidratação profunda e que fixa durante um bom tempo, correto? Mas para algumas pessoas, a hidratação também deve estar ligada a um bom perfume, por isso as empresas acabam criando algumas linhas desses produtos com um aroma bem intenso e perfumado, que podem substituir até mesmo o uso de perfumes. Confira a seguir 5 dicas!

Creme Acetinado Lily - O Boticário

A marca o Boticário é uma das mais conhecidas no ramo da perfumaria e de cuidados para a pele no geral. A linha de perfumes Lily é uma das que mais fazem sucesso entre as mulheres, por isso a empresa lançou um hidratante com o mesmo aroma. Possui textura macia e aveludada e uma alta fixação e projeção.

Creme Acetinado Elysée Blanc - O Boticário

Assim como Lily, o creme acetinado Elysée Blanc possui um aroma potente e bem próximo ao do perfume. Seu cheiro é frutal e dispensa o uso da fragrância.

Hidratante Deleite Delight - O Boticário

Deleite Delight faz sucesso desde o seu lançamento e ganhou fama não porque remete a um perfume, mas devido ao seu aroma diferenciado e bem adocicado, ideal para formiguinhas.

Creme Acetinado Hidratante Indulgent Cream - Eudora

Com um aroma que lembra o perfume clássico importado Coco Mademoiselle, possui uma textura suave e um aspecto elegante. Caso você queira economizar no perfume, esse é o hidratante indicado.

Loção Hidratante Capricho #BeMyself - O Boticário

O produto com o o melhor custo-benefício da lista. Possui um toque refrescante, com um aroma de coco e baunilha bem marcante. O uso mais indicado é diurno.

