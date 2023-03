Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões para os próximos dias.

As revelações para os próximos dias para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Sagitário

O rei dourado

É uma carta muito positiva e diz que esta semana para você será de muito sucesso e um bom presságio nos negócios. Existe estabilidade e isso gera tranquilidade na sua vida pessoal.

Além disso, você chegará a acordos importantes com seu parceiro para uma convivência saudável e para seguir em frente com humildade , mas com muito amor que o fará se consolidar ainda mais.

Números da sorte: 8, 25, 64

Capricórnio

Os amantes

Tudo o que você decidir fazer a partir de agora em nível profissional terá muito sucesso e ajudará suas finanças a melhorar e você poderá saldar algumas dívidas pendentes.

Esta carta indica que você está tão envolvido com seu parceiro que chegou a hora do compromisso, então não espere mais para consolidar o amor que tanto os une.

Números da sorte: 2, 28, 72

Aquário

O Oito de Paus

O caminho que decidiu seguir a nível profissional foi o mais bem sucedido, pelo que esta semana começa a colher os frutos do seu esforço.

Além disso, você tem um caminho claro para se dar a oportunidade de amar, porque o passado que tanto te assombrava se foi para sempre de sua vida. É tempo de renovação para você e você deve aproveitá-lo.

Números da sorte: 5, 31, 88

Peixes

O louco

Ao contrário do que possa pensar, esta carta é um bom presságio, significa que a mudança que decidiu prosseguir a nível profissional vem com muito boas perspetivas e que se inicia uma nova fase de retoma económica.

Por enquanto, você só pensa em sua estabilidade e sente que não está pronto para um novo relacionamento. Se sim, não se preocupe, chegará o momento exato para isso.

Números da sorte: 9, 14, 55

Com informações da revista Nueva Mujer