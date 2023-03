Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões para os próximos dias.

As revelações para os próximos dias para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot

Áries

A Rainha das Varinhas

Você tem arrastado alguns problemas que não resolveu, mas esta semana será propícia para você se organizar e realizar tudo o que ficou para trás.

Esta carta também indica bons presságios no amor, você vai consolidar com seu parceiro, viver momentos que o farão sentir que valeu a pena seguir em frente.

Números da sorte: 10, 22, 36

Touro

o dois de copas

Será uma semana cheia de conexões muito profundas com seu parceiro, onde você poderá resolver diferenças e chegar a um ponto de encontro máximo.

Os negócios, depois de um tempo ruim, se estabilizam e avançam, por isso esta carta recomenda que você economize para tempos difíceis com os lucros que começa a receber.

Números da sorte: 4, 18, 54

Gêmeos

O Quatro de Espadas

Nos próximos dias você precisará de uma dose extra de serenidade, tolerância e paciência porque há muito o que resolver e o que não pode ser feito vai te causar estresse porque você quer para já.

Tudo acontece no seu devido tempo. Você também tem o direito de curtir momentos, de compartilhar em casal, de estar com a família. Nem tudo é trabalho.

Números da sorte: 15, 19, 72

Câncer

A Morte Invertida

Você tem resistência às mudanças que serão realizadas a partir deste momento no ambiente de trabalho e não resta outra opção a não ser aceitá-las ou tomar uma decisão que não seja conveniente neste momento.

Esta carta também diz para você parar de brigar por ciúmes, isso não leva a lugar nenhum e você deve procurar um terreno comum que o faça voltar ao amor que os une.

Números da sorte: 2, 26, 72

Com informações da Nueva Mujer