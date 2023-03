Uma loba! Shakira tem seu lado mais sexy aos 46 anos, entre transparências, couro e renda

Reprodução Shakira esbanjou sensualidade no programa do Jimmy Fallon Foto: @shakiraamerica_ (Instagram)

Shakira e Bizarrap seguem faturando e quebrando recordes com seu sucesso BZRP Music Session #53 - inclusive recordes do Guinnes Book.

Agora, a dupla foi convidada para o The Tonight Show com Jimmy Fallon, para a primeira apresentação ao vivo da dupla após toda a repercussão e sucesso da música.

A colombiana transbordou sensualidade

Para sua entrada triunfal no programa, Shakira optou por um mini vestido preto com brilhos, alças, renda e decote em forma de coração que complementou com botas de cano alto, também na cor preta.

Shakira esbanjou sensualidade em sua apresentação com Bizarrap (Instagram)

Durante a entrevista reveladora, Shakira afirmou que o último ano foi muito difícil para ela, mas que a música foi sua cura e escrever a parceria com Bizarrap foi um ponto de virada. “Estou tão impressionada com a reação das pessoas”, disse a cantora.

“Tornou-se um hino para muitas mulheres. Eu tive um ano difícil depois da minha separação. Escrever essa música foi uma maneira muito saudável de canalizar minhas emoções. Desde que o lançamos, não sinto que tenho fãs, apenas uma irmandade de mulheres que passaram pela mesma coisa e aguentaram tanta merda quanto eu. Muitas mulheres encontraram uma voz que as representa”, celebrou a cantora.

Shakira incendiou o palco de Jimmy Fallon

Fiel ao seu estilo, a cantora exibiu suas curvas com uma segunda roupa ainda mais maravilhosa. O conjunto é um design exclusivo da marca Mugler e, sem dúvida, foi a melhor escolha para esta apresentação inesquecível.

Também na cor preta, cut out e com transparências, a diva provou que, além de tudo, está atenta às tendências da moda.

O que não faltaram foram elogios para a cantora, inclusive, dizendo que Shakira “tirou vários anos” desde que se separou de Piqué.

Shakira performing on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon🖤 pic.twitter.com/RQKLkrXThj — Shakira Crave (@NewsForShakira) March 11, 2023

“Shakira tirou muitos anos quando se divorciou de Piqué, ela parece mais jovem, mais radiante, mais ela”, disse uma fã. “Uma loba!!!”, outra exclamou. “Dá 500 voltas para muitas das 23 que estão por aí, ela é espetacular”, foi outro comentário nas redes sociais.

Shakira foi muito bem acompanhada

Hasta hora me doy cuenta que Sasha aullaba y estaba cantando que cute 😍 #shakira pic.twitter.com/X9ogYVMPat — Renpeca (@renpeca) March 11, 2023

Enquanto a cantora fazia todo mundo entoar “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, era impressionante que seus filhos Sasha e Milán a apoiavam por trás das câmeras.

Ambos estavam muito atentos à apresentação da mãe e até cantavam e imitavam o clássico uivo da “loba”.