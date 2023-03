Jovem decide ficar 1 mês sem celular e esses são os resultados

Quanto tempo você consegue ficar sem o seu celular? O jornalista Luke Andrews resolveu testar e contou ao jornal britânico Daily Mail como foi ficar um mês sem o celular.

Andrews decidiu realizar o experimento após perceber que passava, pelo menos, cinco horas por dia com seu celular ou aproximadamente 76 dias em um ano. Continuando as contas, ele pegava o aparelho de 150 a 200 vezes por dia.

O jovem jornalista explica que começou a desconfiar que algo estava realmente errado quando recebeu um cartão de aniversário de sua família que dizia ‘viciado em telefone’, que foi confirmado após utilizar um aplicativo que mostra o tempo de tela para verificar quantas horas passava com o aparelho.

“Eu costumava justificar meu uso incessante de mídia social dizendo a mim mesmo: ‘Sou jornalista, preciso saber de tudo, mesmo quando assistia a vídeos de animais no Instagram”.

Após compreender que tinha algo de errado, o jornalista começou a investigar o livro ‘How to Break Up With Your Phone’ ou ‘Como se separar do seu telefone’ e colocar em prática as dicas. “[...] Me obrigou a excluir todos os meus aplicativos de mídia social, comprar um despertador (sim, eles ainda os vendem) e gravar seções do meu apartamento como zonas sem telefone”.

Zumbidos fantasmas e crises de ansiedade

De início, um dos primeiros sinais de abstinência foram ‘zumbidos fantasmas’ no bolso, mesmo sem nenhuma notificação. Luke Andrews comenta que não seguiu o passo a passo corretamente, mas foi aplicando as dicas aos poucos no dia-a-dia e isso mudou a forma de interação com o celular.

Evolução semanal

Na primeira semana a ideia era tirar o celular de perto da cama e substituí-lo por um despertador. “O plano também vai além e estabelece uma meta de não usar nossos telefones até sairmos de casa. Isso transformou minha rotina matinal em uma espécie de corrida. Em vez de ficar na cama verificando mensagens e vendo vídeos antes de finalmente tomar um banho e, em seguida, preparar o café da manhã lentamente, me vi forçando a rotina matinal e saindo pela porta o mais rápido possível para poder mexer no telefone novamente.”

O objetivo da segunda semana era marcar a sua casa com fitas adesivas no chão para marcar até que ponto o celular poderia ir, utilizando o aparelho somente em uma área restrita. “Não foi fácil, pois moro em um estúdio de 41 metro quadrados. Decidi fazer do corredor e uma pequena parte da cozinha as áreas de uso do telefone. A mudança da cozinha foi feita para que eu pudesse ouvir podcasts enquanto cozinhava, o que determinei ser um bom uso do meu telefone. O corredor também funcionaria, pensei, porque é longe o suficiente para que seja um esforço olhar para o meu telefone quando estou me preparando para a noite.”

A terceira semana e a quarta semana foram as mais difíceis e pediam para o jornalista ficar um dia inteiro sem utilizar o telefone.

“No final do plano, o meu uso caiu para cerca de uma hora e 50 minutos por dia, e eu só pegava o celular 60 vezes por dia. Se eu continuar assim por um ano, em comparação com quando comecei, são 1.095 horas economizadas ou 45 dias inteiros! [...] Eu absolutamente recomendaria que qualquer pessoa que queira gerenciar seu tempo no telefone siga um plano como este”, finaliza o jornalista.

