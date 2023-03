As revelações deste domingo (12) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot:

Áries

Carta: Pajem de Espadas

Decisões rápidas colocam sua opinião no foco, pois caberá escolher o que é melhor não só para você, mas para certas pessoas importantes em sua vida. Você agirá com rapidez e inteligência. Aqueles que dependem de você se sentirão seguros e saudáveis graças à sua percepção e capacidade de agir rapidamente.

Touro

Carta: Cavaleiro de Espadas

Se existe alguém em quem se pode confiar, é uma pessoa do signo de Touro. Você é um jogador sensato no jogo da vida e este momento o deixará de pé e pronto para a ação. Você faz os movimentos certos na hora certa porque está atento e atento. Pode ser deixado para você fazer o trabalho pesado em uma situação desconhecida, mas deixe você, Touro, fazer o trabalho.

Gêmeos

Carta: A Alta Sacerdotisa, invertida

O momento pode humilhá-lo até certo ponto, pois você pode ter pensado que tinha o poder de controlar algo que não pode ser controlado. Você tinha em mente que, por estar tão motivado e focado, poderia manipular algo para seguir o seu caminho e, como mostra esta carta de tarô, sua “mágica” pode não estar certa. Está bem; não é uma tragédia; é simplesmente a ‘vida’ lhe dizendo que você não pode controlar o resultado.

Câncer

Carta: Dez de Copas, invertida

Embora tudo em seu mundo pareça estar indo na direção certa, você pode querer gastar um pouco mais de tempo curando seu coração antes de mergulhar no próximo grande empreendimento. Isso implica que você está à beira de um grande sucesso, mas se quiser que dure, deve consertar as pontas soltas. Talvez a cura desempenhe um papel na longevidade do seu sucesso desejado.

Leão

Carta: Cavaleiro de Copas

Se você teve que se desculpar com alguém, então este é o momento em que você o fará. É difícil para você assumir a responsabilidade por partir o coração de alguém e, mesmo que tenha feito isso, também está disposto a compensar. Você gosta de ser humilde, pois isso lhe dá perspectiva; prepare-se para colher os frutos de oferecer um pedido de desculpas. Fazer as pazes funciona a seu favor, Leo.

Virgem

Carta: Quatro de Espadas

O momento faz você descansar e refletir sobre algumas coisas que você sabe que devem acabar em sua vida. Maus hábitos devem ser erradicados de uma vez por todas, mas não impulsivamente. Como esta carta sugere, você tirará uma folga para se curar, refletir e se preparar mentalmente para o que quer que surja em seu caminho. É uma semana de silêncio e força. De certa forma, isso atrai muito você.

Com informações do site Terra