Top 5 perfumes masculinos com notas amadeiradas Imagem: Pexels

Os perfumes amadeirados são verdadeiros clássicos da perfumaria nacional e sem dúvidas, a nota é uma das primeiras opções de muitos homens. Mas entre tantas opções disponíveis no mercado, quais são os melhores perfumes com esse acorde?

A seguir você confere uma lista elaborada pelo canal ‘Macho Moda’, especializado em estilo masculino, com os 5 perfumes importados e com notas amadeiradas que mais fazem sucesso. Confira!

Starwalker Extreme - Montblanc

A fragrância Starwalker Extreme mistura acordes amadeirados, aromáticos e frutados, deixando o perfume versátil e agradável.

As notas de topo são Abacaxi, Maçã, Mandarina e Limão. As notas de coração são: Lavanda, Notas Oceânicas e Gerânio. As notas de fundo são: Fava Tonka, Sândalo e Patchouli.

Mercedes-Benz Intense

Outro perfume para qualquer ocasião, Mercedes-Benz Intense também traz as notas amadeiradas misturadas com acordes mais refrescantes. Pode ser utilizado no dia-a-dia. Ele evolui de um aroma amadeirado para algo apimentado.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos frescos, versáteis e fora do radar

As notas de topo são Folha de Violeta, Limão, Bergamota da Calábria e Mandarina Italiana. As notas de coração são Violeta, Pimenta de Bourbon, Noz-moscada e Gálbano e as notas de fundo são Vetiver de Bourbon, Cedro, Cetalox e Patchouli.

Xeryus Rouge - Givenchy

Considerado uma ‘bomba atômica’, o perfume se mostra bem quente, chamando a atenção de longe devido a sua alta projeção. Devido a essas características, é uma fragrância que funciona melhor em noites frias, ideal para paquerar na balada.

As notas de topo são Cáctus, Laranja Chinesa e Estragão. As notas de coração são Pimentão, Gerânio Africano e Cedro e as notas de fundo são Sândalo, Cedro e Almíscar Branco.

Herrera For Men - Carolina Herrera

A fragrância mais clássica da lista, lançada na década de noventa. É composto por notas de tabaco e outras aromáticas, deixando seu aroma confortável e elegante.

As notas de topo são Limão, Lavanda, Alecrim e Néroli. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Gerânio e Trevo-Branco e as notas de fundo são Tabaco, Sândalo e Âmbar Cinzento.

Encre Noire Sport - Lalique

Ideal para ser utilizado como uma fragrância assinatura, é o aroma mais caro da lista, mas a qualidade vale a pena. Funciona até mesmo em dias quentes, algo incomum para perfumes com nota amadeirada.

As notas de topo são Toranja, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Cipreste, Notas Aquosas e Lavanda e as notas de fundo são Vetiver de Bourbon, Vetiver do Haiti, Madeira de Cashmere e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes cremosos e deliciosos para você ter na coleção

⋅ Top 5 melhores perfumes das marcas Granado e Phebo

⋅ Os perfumes mais parecidos com o 212 VIP Rosé