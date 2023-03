Perfumes masculinos amadeirados e baratos

Os perfumes amadeirados são os que mais fazem sucesso entre os homens, mas será que é possível chegar em um consenso de qual é a melhor fragrância com esse tipo de nota?

O apresentador ‘Coloral’ do canal ‘Macho Moda’ listou não somente as melhores fragrâncias amadeiradas do mercado, mas também aquelas que possuem um melhor custo-benefício. Confira!

Cuba Red - Cuba Paris

O famoso ‘perfume do charuto’, odiado por alguns homens e odiado por outros. O perfume não possui um aroma surpreendente, mas chama a atenção pelo preço baixo.

Possui notas de Tabaco, seguida por Especiarias, Notas Amadeiras e Musgo de Carvalho.

Volcano - New Brand Parfums

Essa fragrância mistura aromas cítricos com amadeirados, deixando o perfume versátil e ideal para ser utilizado diariamente. Seu aroma também lembra o importado Terre d’Hermès.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos IRRESISTÍVEIS para utilizar em encontros

As notas de topo são Laranja e Mandarina. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Vetiver, Cedro e Âmbar.

Caliber 12 - Jeanne Arthes

Com um aroma próximo ao de Azzaro Wanted, Caliber 12 é um perfume aromático, misturando notas cítricas e amadeiradas.

As notas de topo são: Gengibre e Limão. As notas de coração são Cardamomo e Bagas de Zimbro ou Junípero e as notas de fundo são Vetiver do Haiti e Fava Tonka.

Black Soul - Ted Lapidus

Uma fragrância extremamente potente, que requer poucas borrifadas. Seu aroma é considerado intenso e complexo, por isso requer uma experiência mais completa no mundo da perfumaria.

As notas que compõem o perfume são Resinas, Bálsamo-de-Tolu, Canela, Cardamomo, Hortelã, Madeira Guaiac, Almíscar, Açafrão, Cedro da China, Néroli, Flor de Limão e Bergamota.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 melhores perfumes da marca In The Box

⋅ Importados e baratos? Veja 5 opções de perfumes masculinos com essas características

⋅ Os perfumes mais parecidos com o 212 VIP Rosé