Top 5 hidratantes com alta fixação e projeção

Os hidratantes corporais são produtos ideais para manter a pele saudável. Alguns deles possuem fórmulas específicas, que auxiliam em tratamentos de pele ressecada ou até mesmo combatem pequenas alergias.

Contudo, nem sempre esses produtos possuem um aroma agradável e principalmente aqueles que são feitos para cuidar da pele, não contém cheiro, justamente para não agredir ainda mais os poros.

Mas se você está buscando um hidratante cheiroso, com alta fixação e projeção, confira as dicas a seguir.

Loção Hidratante Corporal Desodorante Nativa SPA Baunilha de Madagascar - O Boticário

Um hidratante adocicado e cítrico, com gotas purificadas de quinoa. Considerada a ‘semente da beleza’, a quinoa possui hidratação profunda, que auxilia no colágeno da pele, trazendo um aspecto rejuvenescedor.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa Negra - O Boticário

O hidratante Nativa SPA Ameixa Negra é considerado um dos melhores hidratantes desta linha. Possui um aroma bem potente adocicado, floral e amadeirado. Seu aroma combina mais com a noite.

Creme Hidratante Desodorante Corporal Indulgent Cream - Eudora

Um dos hidratantes mais famosos da marca Eudora, Indulgent Cream traz um aroma adocicado e altamente perfumado, com textura cremosa.

Polpa Desodorante Hidratante Para o Corpo Ekos Andiroba - Natura

Esse hidratante não é muito comentado entre os especialistas, mas traz hidratação profunda, deixando a pele com uma camada protetora durante todo o dia graças ao óleo bruto de andiroba. É um hidratante refrescante, ideal para o uso diário.

Desodorante Hidratante Corporal Perfumado Luna Intenso - Natura

Com uma textura cremosa, esse hidratante se assemelha muito ao aroma do perfume de mesmo nome, com notas doces de frutas vermelhas e amadeiradas, além do patchouli.

