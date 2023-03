Skincare: Scarlett Johansson mostra suas olheiras naturais em rotina de cuidado com a pele

Scarlett Johansson compartilhou um vídeo nas redes sociais sem uma gota sequer de maquiagem, abraçando sua beleza natural. Em um mundo de filtros, retoques de fotos e centenas de camadas de cosméticos, nada como uma mensagem de amor próprio que a atriz passou: se permitindo ser ela mesma, sem filtro algum e linda do mesmo jeito.

Scarlett Johansson mostra sua tez natural

O motivo da atriz aparecer de cara limpa nas redes sociais foi para falar sobre sua marca de cuidados faciais, The Outset, lançada no ano passado. A gama de produtos é muito variada, podendo encontrar esfoliantes, óleos, séruns, máscaras e cremes. Além disso, é para todos os tipos de pele, sejam elas oleosas, mistas ou secas, e até mesmo a diferentes faixas etárias.

Como se não bastasse, é uma marca 100% cruelty-free, contém ingredientes veganos e é ecológica. Scarlett Johansson não só nos deu uma aula de amor próprio ao se mostrar como ela é, mas também de skincare porque uma pele assim exige amor próprio e cuidado com uma boa rotina de beleza.

Como seguir a rotina de beleza de Scarlett Johansson?

No momento, a marca está disponível apenas em seu site com remessas para o território americano e na Sephora US. Mas não se preocupe, porque em breve chegará à América Latina.

Mas o post acabou não sendo só sobre isso! A principal mensagem da atriz é um convite a cuidar da pele com o que tiver à disposição. Foi um lembrete amigo de que não devemos esquecer de chegar em casa e tirar a maquiagem, fazer a nossa rotina noturna e começar pela manhã lavando o rosto, passando creme e aplicando protetor solar.

Você estará pronta para deslumbrar a todos com sua beleza única e incomparável, com ou sem maquiagem!

Sem dúvida, a mensagem de Scarlett Johansson é algo incrivelmente legal para uma atriz passar a seus seguidores.

