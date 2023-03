Simples moeda de 5 centavos pode valer muito dinheiro. Será que você tem uma dessas?

Até quanto você pagaria por uma moeda considerada rara? No universo dos colecionadores, esses itens podem varias de milhares até milhões de reais. Mas será que você é sortudo o suficiente para ter uma moeda rara sob a sua posse e não sabe? Ou ainda: você saberia identificar um objeto raro?

A moeda que você confere a seguir aparenta ter o simples valor de 5 centavos, mas de acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, ela pode valer até R$ 3.500 reais. Mas o que faz ela ser tão valiosa?

Antes de conferir a moeda mais valiosa, é preciso compreender que existem diversas causas que fazem uma moeda se tornar mais valiosa do que ela é. A moeda de 5 centavos fabricada em 2015 sem o nome Tiradentes ao lado do busto ou com o nome duplicado, por exemplo, pode chegar a valer 15 reais.

Já a moeda de cinco centavos feita em 2012 com o nome Brasil escrito duas vezes vale até 20 reais.

Mas se você acha essa quantia muito baixa, saiba que você pode ganhar mais de três mil reais com uma simples moeda de 5 centavos brasileiro. Este item em questão foi fabricado em 2007 e é chamada de bifacial, pois possui o valor ‘5 centavos’ dos dois lados. De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, os colecionadores podem pagar até R$ 3.500 por ela.

A moeda brasileira mais valiosa

A moeda brasileira mais valiosa se chama ‘Peça da Coroação’, uma moeda de ouro de 6.400 réis feita em comemoração à coroação de D. Pedro I em 1822. A estimativa é que existam apenas 16 unidades das 64 fabricadas e em 2014, em um leilão nos Estados Unidos um desses itens foi vendido por US$ 500 mil, mais de 2,5 milhões de reais na cotação atual.

