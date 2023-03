Relacionamento: Evite estes 6 detalhes que podem ARRUINAR sua relação com o parceiro (NBC/Jordin Althaus/NBC)

Todo relacionamento amoroso precisa de novidades para se sustentar. E não se trata de mudanças radicais, atos fabulosos ou coisas do tipo. É necessário usar as estratégias básicas para que a chama continue acesa. Em alguns casos, se trata apenas de abandonar ou evitar determinados hábitos.

É importante se atentar às bandeiras vermelhas nos relacionamentos, quando o parceiro apresenta atitudes duvidosas que fogem no nível de saudável. Mas uma coisa é certa: ambos permanecerão juntos e felizes por um longo tempo apenas se o amor existir, de fato.

Aprenda a identificar as bandeiras vermelhas

De acordo com a psicóloga Theresa DiDonato para o portal Psychology Today, enquanto passamos a vida pensando no que queremos de um parceiro, é igual ou mais importante pensar sobre as coisas que definitivamente não queremos.

“Reconhecendo esses desvios ou não, é provável que eles permaneçam em nossas mentes à medida que avaliamos potenciais parceiros”, disse ela.

Extraído da mesma fonte, confira algumas atitudes que precisam ser evitadas para não arruinar seu relacionamento. Certamente, os tópicos fazem parte do que não se deve querer para sua vida.

Leia mais: Relacionamento: 3 sinais evidentes de que seu parceiro está agindo ‘pelas suas costas’

Evite estes 6 detalhes que podem ARRUINAR sua relação com o parceiro

1. Uma pessoa sem ambições

Ter um parceiro com objetivos e propósitos de vida é muito sexy e pode ser um fator de atração muito importante.

2. Hostilidade

Se você sente uma atmosfera de hostilidade com seu parceiro, definitivamente não é um bom sinal. Um bom parceiro não é rabugento ou hostil na maioria das vezes.

3. Sujeira

As pessoas não querem casais descuidados, desastrosos ou fedorentos.

4. Arrogância

Egos muitas vezes levam as pessoas a serem arrogantes, uma atitude que não ajuda em nada um relacionamento. Se você está procurando por amor, deixe o ego e a arrogância quando você entrar pela porta.

5. Casais “pegajosos”

Casais que são muito dependentes são um “turn-off”, eles acabam afastando as pessoas. Isso pode acabar se tornando uma questão aos dois.

6. Pouco atraente

Atração importa quando você está em um relacionamento, então se apesar de toda a química você não sente atração pelo seu parceiro, é uma bandeira vermelha.