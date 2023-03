Quantos anos os atores de Chaves tinham quando o seriado acabou?

O seriado Chaves fez sucesso não somente no Brasil, mas em diversas regiões do mundo, mas até hoje existem curiosidades que nem todos os fãs conseguem responder.

Mesmo sendo jovem, você deve ter percebido que os atores que interpretavam as crianças eram ‘um pouco’ mais velhos do que elas, correto? Mas afinal, quantos anos tinham os atores quando o seriado acabou ou resolveram sair de Chaves?

Chaves (Roberto Gómez Bolaños)

Chapolin foi criado por Roberto Gómez Bolaños em 1970. Já o seriado de Chaves teve suas primeiras cenas gravadas em 1972. Ne época, o criador e ator que deu a vida aos personagens principais de ambos os programas possuía 41 anos quando deu vida ao ‘Polegar Vermelho’ e 43 anos quando interpretou Chaves, de apenas oito.

Segundo o canal ‘Vila do Chaves’, nove anos após a estreia de Chapolin, Bolaños, agora com 50 anos, resolveu encerrar as gravações do programa após um grave acidente quando deixá-lo cego. Segundo ele, estava muito perigoso interpretar um herói naquela idade.

Contudo, o criador mudou de ideia e o programa ainda durou de 1980 até 1992.

Jaiminho (Raúl Padilla Mendoza)

Um dos atores mais velhos de Chaves, o carteiro Jaiminho, interpretado por Raúl Padilla Mendoza, saiu do seriado em 1991, um ano antes da temporada final. Na época ele tinha 73 anos.

Dona Clotilde (Angelines Fernández)

Outra personagem que também saiu em 1991 foi Dona Clotilde, que saiu de cena aos 67 anos.

Nhonho e Senhor Barriga (Edgar Vivar)

Já Edgar Vivar, que interpretava Nhonho e seu pai, Senhor Barriga, ficou até as últimas gravações com 44 anos, sendo bem mais novo que o restante do elenco.

Carlos Villagrán (Quico)

O interprete de ‘Tesouro’ foi outro ator que não ficou até o final do programa. Seu último episódio foi em ‘A Escolinha do Professor Girafales’, ainda em 1978, quando tinha 34 anos.

Seu Madruga (Ramón Valdés)

Ramón Valdés, interprete de Seu Madrugada, também resolveu deixar o seriado muitos anos antes do final. A sua primeira passagem durou até 1979 e seu último episódio foi ‘O Cachorrinho’, aos 56 anos. Ele chegou a retornar dois anos depois, mas ficou por pouco tempo, saindo de vez em 1982, com 59 anos.