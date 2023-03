Primo rico x Primo pobre: veja os perfumes nacionais mais parecidos com importados Imagem: Pexels

Com tantos perfumes disponíveis no mercado, fica até difícil escolher qual as melhores fragrâncias. Mas uma das coisas que as pessoas buscam na hora de adquirir uma nova fragrância é um preço justo.

Contudo, nem sempre esses aromas possuem um valor que cabe no bolso, e assim, algumas empresas se aproveitam para criar fragrâncias com aromas parecidos e com um menor preço.

Pensando nisso, a youtuber Tassiane Cruz listou os perfumes ‘primo rico e primo pobre’, que são aqueles baratinhos inspirados em importados. Confira!

Donna (La Rive) - Inspirado em Light Blue (Dolce&Gabbana)

As notas de topo são Limão e Jacinto. As notas de coração são Macieira e Jasmim e as notas de fundo são Cedro e Almíscar.

Floratta Red (O Boticário) - Inspirado em Good Girl (Carolina Herrera)

Esses perfumes possui notas de topo de Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Billion Woman (Paris Elysees) - Inspirado em Lady Million (Paco Rabanne)

As notas de topo são: Laranja e Mandarina. As notas de coração são: Flores Brancas e Rosa. As notas de fundo são: Âmbar e Patchouli.

Kriska Drama (Natura) - Inspirado em Angel (Thierry Mugler)

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas e as notas de fundo são Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Almíscar.

Make Me Fever Rose (Mahogany) - Inspirado em 212 VIP Rosé (Carolina Herrera)

As notas de topo são Maracujá, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Folha de Violeta, Lírio-do-Vale, Néroli, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar e Cedro.

