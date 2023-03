Os signos que mudam e não voltam a ser os mesmos

Alguns signos do zodíaco são capazes de mudar com facilidade e não voltam a ser as mesmas pessoas, surpreendendo todos aqueles que estiveram com eles no passado.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano está sempre fazendo novas descobertas de gostos, pessoas e realidades. Por isso, ele pode se movimentar bastante e ficar bem longe de quem foi no passado. Como é adaptável, pode encontrar sucesso e boa recepção por onde passa, abrindo-se a novas possibilidades sem ficar amarrado ao antigo.

Leão

O leonino é lutador quando se trata de fazer mudanças em sua vida e tem corgem para dar reviravoltas completas. Ele não gosta de perder tempo ou se vincular com quem não acrescenta e tende a mudar de caminho sem volta atrás quando pensa que está fazendo isso. Dessa maneira, é perceber que eles já não são os mesmos.

Libra

O libriano visa manter sua vida leve, mas em movimento. Ele gosta de assumir novos desafios e pode se renovar completamente se tiver a oportunidade, pois prefere conhecer o novo. Como nem sempre cria laços muito profundos, se renova e assume novas identidades sem apego com o que passou.

Aquário

O aquariano sempre mantém sua orignalidade, que está em constante renovacao e com os olhos no horizonte, para sempre se diferenciar. Seguindo em frente, ele pode se tornar indiferente ao que passou e não se fecha para dinâmicas, gostos e pessoas completamente novas.

