“Gosto como ele dissolve na minha língua”, diz mulher viciada em comer papel higiênico

Existe um ditado que diz que “tudo em excesso faz mal”. Para uma mulher identificada como Kesha isso pode até ser verdade, contudo, o seu excesso está ligado a uma síndrome da qual ela não tem controle.

A mulher de 34 anos é moradora de Chicago, Estados Unidos, e contou ao programa My Strange Addiction sobre o seu distúrbio que envolve comer rolos de papel higiênico. Segundo ela, são ingeridas cerca de 75 folhas de papel higiênico por dia e o hábito já dura 23 anos.

A mulher diz que seu vício pode estar ligado a um trauma de infância, após se mudar da casa em que morava para viver com a avó e a tia. Ela também comenta a sensação que sente ao ingerir o papel: “Acho que desejo isso porque adoro a sensação do papel higiênico na minha língua, como ele se dissolve quando atinge minha língua”.

O consumo traz consequência a Kesha, que informa que sente dores no estômago e tem dificuldades para ir ao banheiro quando come demais. Por isso, ela prefere os papéis com duas camadas pois são “mais fácil de digerir”.

“Como um crack”

A mãe de Kesha diz que o distúbio é como um crack para a filha. “Toda vez que eu via ela estava com um pedaço de papel na mão e tentava esconder nas costas. Se você tentasse tirar isso dela, ela ficaria chateada. Nunca consegui entender por que ela come papel higiênico e nunca vou entender.”

Kesha afirma que nunca entendeu a gravidade da condição até o psiquiatra Kimm Dennis explicar sobre os problemas que o consumo de papel higiênico pode causar no seu corpo.

“Se seus intestinos se romperem dentro de seu abdômen, isso pode ser fatal. Você está colocando seu corpo em risco e realmente jogando roleta russa com sua vida”, comenta o profissional.

Para tentar ‘amenizar’ a situação, Kimm aconselha substituir o por algo menos pior, como lenços umedecidos, pois são úmidos e indigestos.

