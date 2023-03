O que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para esta sexta-feira (10) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer? Para isso, basta que procure seu signo a seguir.

As revelações desta sexta-feira (10) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot

Áries

Ficar na defensiva pode ser bom para você agora, mas lembre-se, uma parede subindo é uma experiência de dois lados. Você se protege por um momento, mas eventualmente se isola de alguém com quem deseja crescer.

Touro

Sorte é o que você faz com o tempo que tem. Você pode ou não gostar do processo de criar boa sorte, mas há uma razão pela qual o trabalho duro compensa. Superar desafios constrói um bom caráter, e aprender que o tempo cura tudo é o que inspira confiança.

Gêmeos

O tarot faz uma recomendação sobre segurar quando a colina é íngreme e você quer subir até o topo. Quando você começou, esta jornada não parecia muito difícil para você lidar. Mas agora, você pode estar se perguntando se deveria se virar e correr para um lugar seguro. Fique de olho no prêmio para ajudá-lo a se manter no caminho certo. Você consegue.

Câncer

Só por hoje, fuja do barulho da vida e sintonize sua voz interior. A vida é cheia de distrações e é fácil para o seu dia ser preenchido com música, podcasts e conversas sem sentido. O universo quer falar com você; a melhor maneira de ouvir sua voz é ficar quieto e silencioso.

Com informações do site Terra