Para se dar bem na hora de utilizar um perfume, é preciso combinar o aroma com o momento certo. Afinal, um perfume adocicado, por exemplo, não combina com dias quentes, ou um perfume fresco não vai chamar muita atenção em uma balada.

Mas além dessas características, um perfume que chama a atenção é aquele com aroma diferente e incomum, que faz você se destacar. E se você está buscando um perfume neste estilo, confira as indicações do youtuber especializado em aromas, Junior Barreiros, com 4 perfumes masculinos frescos, versáteis e fora do radar.

Supremacy In Heaven - Afnan

Este é um perfume amadeirado aromático lançado em 2018. Possui inspiração em Silver Mountain Water, da casa Creed.

As notas de topo são Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Groselha Preta e Chá Verde e as notas de fundo são Sândalo, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Animale Seduction Homme

Uma fragrância aromática e refrescante, com uma nota de hortelã que se sobressai. Seu aroma é versátil, podendo ser utilizado facilmente à noite ou durante o dia.

As notas de topo são Hortelã, Bergamota e Sálvia. As notas de coração são Alecrim, Lavanda e Frésia e as notas de fundo são Cedro, Musgo e Sândalo.

Lacoste Booster

Um perfume muito refrescante, com uso exclusivo para o dia. Possui o famoso aroma de banho tomado.

A nota de topo é Toranja. A nota de coração é Hortelã e ass notas de fundo são Vetiver e Almíscar Branco.

Defy - Calvin Klein

As notas de topo são Bergamota e Lavanda. A nota de coração é Vetiver e a nota de fundo é Âmbar.

