3 mitos sobre relacionamentos que você acredita ser verdade

Qualquer tipo de relação, seja ela amorosa, familiar ou de amizade, passa por problemas. E se você finge que a sua relação está indo a mil maravilhas, a dica é que você pare de fazer isso para não se frustrar ainda mais.

Mas além da ideia de um namoro ou casamento perfeito, existem outros mitos em um relacionamento que você acredita ser verdade, mas que com o passar do tempo pode ser prejudicial para a saúde dessa relação. Confira quais são eles.

Se eu escolher o parceiro certo, não vou precisar de ajudar profissional para resolver problemas

Um dos motivos que fazem as pessoas a buscar por terapia é as relações diárias e muitas delas acreditam que, ao encontrar o parceiro certo, essa ajuda profissional não vai ser mais necessária. Contudo, com o passar do tempo e com a diminuição de expectativas, você vai precisar conversar sobre esse relacionamento com alguém, e um profissional vai ser a pessoa mais indicada.

Casais felizes não brigam

Definidamente casais de contos de fadas não existem e quanto antes você compreender isso, melhor. Conflitos são inevitáveis, mas o que pode ser feito é transformar a discussão em uma conversa leve e tranquila, com espaço para as pessoas envolvidas apontar suas opiniões e desapontamentos para sair rápido dessa situação.

Só existem relacionamentos bons ou ruins

É comum achar que não existe meio termo: ou o relacionamento é bom, ou ele é ruim. Contudo, uma relação pode sim passar por diversos momentos, alguns mais leves e tranquilos e outros mais emocionantes e decisivos. Se uma relação está leve até demais, sem conversar ou divergências de opiniões, desconfie.

