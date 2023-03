Zendaya revolucionou o look animal print com blazer e shorts de zebra; se inspire

A lista de convidados da Louis Vuitton sempre mostra quem é quem na moda. Nesta temporada, as estrelas apareceram com força total, incluindo Zendaya, Emma Stone, Ana de Armas, Chloë Grace Moretz, Jaden Smith, Venus Williams e muito mais. Essa é uma primeira fila seriamente impressionante.

Como ela costuma fazer, Zendaya roubou a cena em um conjunto de estampa de zebra pelo qual todos ficaram obcecados. Com nada além de um sutiã preto por baixo, sua roupa é uma interpretação incrivelmente chique da tendência de roupas íntimas como vestimenta, que está varrendo Hollywood no momento. Seu look completo, com roupa e bolsa Louis Vuitton, deve se tornar viral a qualquer momento.

Zendaya rouba o visual com look sexy animal print

Se há uma famosa que sabe aderir às tendências, é Zendaya. Além disso, ela consegue revolucioná-las e dar aquele toque chique, para que outras pessoas se atrevam a aderir à moda de uma forma diferente e inovadora.

O look que conquistou todos os holofotes do desfile da Louis Vuitton durante a Semana de Moda de Paris foi um conjunto completo em bege com estampa de zebra com o qual Zendaya mostra uma nova forma de usar o animal print.

Ela foi capturada com um blazer com estampa de zebra, que combinou com um sutiã preto e mini shorts também com a estampa animal print, que incluía fivelas douradas, adicionando como acessório um cinto preto com fivela que combinava perfeitamente com sua roupa.

Para complementar, a atriz ainda utilizou botas até o joelho com estampa de zebra, deixando o look ainda mais sexy e elegante. Se existe um ícone da moda, essa pessoa é Zendaya.

