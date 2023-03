Relacionamento: 4 formas de SEGUIR EM FRENTE após uma separação conturbada

Nem todo término de relacionamento acontece de uma forma tranquila, mas com o passar dos anos e com a experiência, é possível criar métodos para passar por esse momento de forma mais tranquila.

Contudo, muitos casais jovens estão focados no presente e, como existe a paixão, não costumam pensar em um possível fim. Claro, ninguém gosta de pensar que uma relação vai terminar um dia, mas se isso acontecer, você estará preparada para lidar com a situação?

Se a sua resposta for não, confira a seguir 4 formas de seguir após um término de relacionamento.

Se permita sentir

Não, a primeira dica não vai ser para você ser forte ou segurar os sentimentos, e sim ao contrário. Com um fim de relação, é normal se sentir triste ou perdida, por isso se permita passar por esses momentos. Não minta para você ou para as pessoas dizendo que está tudo bem, pois quanto mais você segurar as emoções, mais tempo essa fase vai durar.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 3 sinais evidentes de que seu parceiro está agindo ‘pelas suas costas’

“Chorar é um meio de se acalmar, devolvendo nosso corpo a um estado de equilíbrio quando nos sentimos mal. Não importa se você chora em um espaço aberto ou enterra o rosto no travesseiro na privacidade do seu próprio quarto, não tenha medo de expressar todas as suas emoções. Repita conforme necessário”, diz o Psychology Today.

Deixe as lembranças para trás

Também não vai ser de um dia para a noite que as lembranças com o seu ex irão sumir, mas uma dica para ajudar com isso é limpar de você tudo o que faz lembrar ele. Seja conversas e fotos no celular ou presentes e fotos pela casa, quando você se sentir com coragem, jogue tudo isso fora. Dessa forma, você conseguirá seguir em frente.

Aceite que vocês dois não eram adequados um para o outro

Você provavelmente vai achar que essa pessoa era o amor da sua vida, mas até os melhores romances podem dar errado. Por isso, faça o exercício de aceitar que vocês não eram compatíveis, ou se eram, as consequências fizeram cada um ir para um lado. E está tudo bem.

“É melhor aceitar que vocês dois simplesmente não eram o ajuste certo um para o outro e que nada que você pudesse ter feito teria salvado o relacionamento. Deixe ir e prepare-se para seguir em frente”.

Esteja ciente dos pontos negativos do seu ex

Ainda ligado ao tópico anterior, você provavelmente vai focar nas coisas boas e positivas do seu ex, mas experimente fazer o exercício ao contrário e pensar nas coisas negativas da relação.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA MAIS: Freira e padre abandonam vida religiosa e decidem viver relacionamento amoroso