Relacionamento: 3 sinais evidentes de que seu parceiro está agindo ‘pelas suas costas’

Para um relacionamento saudável, é primordial haver confiança um no outro. Não é necessário exigir prova de todas as coisas, a fim de garantir a segurança de seu compromisso amoroso. Do contrário, as exigências podem acabar tornando a união tóxica e impulsionar erros piores.

Embora cada indivíduo pense e aja diferente, existem algumas atitudes duvidosas indicando que o parceiro esteja agindo pelas suas costas. Em muitos casos, a traição é um de seus segredos.

De acordo com o especialista em amor e sexo na era digital ao Psychology Today, Robert Welss, “os sinais de traição parecem diferentes em cada relacionamento, é claro, mas existem alguns tópicos comuns que você pode procurar. Em primeiro lugar, vou lhe dizer o seguinte: se seu instinto lhe diz que seu parceiro está traindo, pode estar certo.”

Embora os casos sejam específicos, abaixo você confere possíveis sinais de traição – para abrir seus olhos, extraídos da mesma fonte.

1 – Mudança urgente na aparência

Caso seu parceiro comece a se exercitar e comer de forma mais saudável de uma hora para outra, além de andar mais arrumado, tome cuidado. A princípio, o ideal é que ele mude para si mesmo e se sinta bem. Mas quando há uma urgência repentina na mudança, pode ser um sinal de que esteja fazendo isso para outro alguém.

Embora seja um simples sinal, não significa que ele esteja escondendo algo. Contudo, se a mudança brusca não for feita para ele mesmo – ou para você – é melhor abrir os olhos e estudá-lo.

2 – Novas senhas

Seu parceiro usava o telefone e computador sem a inserção de senhas e, de repente, colocou sem motivo algum? Bom, isso não quer dizer muita coisa. Contudo, algo pode estar acontecendo caso suas atividades digitais passem a ser secretas.

“Se o seu parceiro de repente começar a excluir textos e limpar o histórico do navegador diariamente, isso não é um bom sinal. Se o seu parceiro nunca abre mão de seu telefone, mesmo levando-o para o banheiro quando toma banho, isso não é um bom sinal. Se você pedir para revisar o telefone do seu parceiro e ele disser que não, isso também é um problema. Honestamente, o que poderia estar lá – além de informações sobre seu aniversário surpresa – que eles gostariam de manter em segredo?”, pontua o especialista.

3 – Ele já não está mais tão presente

Se o seu parceiro está te traindo, atenderá suas ligações e responderá suas mensagens com menos frequência.

“Você pode ouvir desculpas que soam legítimas como se eles estivessem em uma reunião, estivessem dirigindo, estivessem em uma ‘zona morta’ e não soubessem que você estava tentando entrar em contato. Se o seu parceiro estiver inacessível enquanto trabalha até tarde ou em uma viagem de negócios, isso é um mau sinal”, diz Robert Welss.

Vale lembrar…

Foram apresentados apenas três dos diversos sinais que apontam para um possível ocultamento por parte do parceiro. De acordo com o especialista, seu companheiro pode apresentar todos eles e ainda assim não estar te enganando. Contudo, é importante tomar nota de alguns detalhes.

“Por favor, note: Seu companheiro pode exibir todos os estes sinais e ainda não estar enganando. Mas estas permanecem indicações de que algo está errado em sua vida e/ou seu relacionamento. Pode não ser trapaça, mas quase certamente há algo sobre o qual você e seu parceiro devem conversar”, conclui.