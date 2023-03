Os signos que você menos imagina que o farão sofrer

Alguns signos do zodíaco são conhecidos como generosos e consciente com os sentimentos dos outros. No entanto, eles também podem fazer os outros sofrerem bastante.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano é muito coração e cria laços fortes, mas ele também é sentimental e tem uma tendência a ser dramático, o que pode render grandess brigas por orgulho e gerar rancores. Eles guardam os sentimentos do passado, sejam bons ou ruins, sempre deixando que eles influenciem atitudess mais tarde.

Libra

O libriano pode ser muito charmoso e empático em seus relacionamentos, mas ele também pode surpreender com atitudes egoístas. Isso acontece porque esse signo não gosta de se sentir pressionado a tomar determinadas decisões, sendo fiel ao seu tempo, mesmo que isso seja pouco considerado pelos outros.

Confira também: O que faz a mulher de cada signo do zodíaco ser poderosa

Capricórnio

O capricorniano pode criar bases sólidas em relacionamentos e se esforça para fazer dar certo. No entanto, ele também pode ser frio e vingativo quando seu coração é decepcionado, dando trocos que podem ferir bastante aqueles que não imaginavam que ele era capaz dessas atitudes.

Peixes

O pisciano costuma ser dono de uma sensibilidade poderosa e coloca o amor em um lugar muito especial em sua vida. No etanto, ele também pode se fechar com medo de sofrer e acaba se isolando, dando tratamentos de silêncio e deixando problemas pendentes ganharem grandes proporções.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!