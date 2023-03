Se você costuma colecionar moedas antigas, eu te aconselho a pesquisar mais sobre a origem dessas moedas, pois você pode ser um milionário e não sabe. Alguns desses itens podem valer milhares de reais no mercado de colecionadores e se você quer saber mais sobre essas moedas, leia mais a seguir.

Moedas podem ser consideradas raras por diversos fatores, como a pouca quantidade confeccionada, se ela foi feita com algum tipo de erro ou ainda se faz parte de algum evento comemorativo. A moeda que você vai conferir a seguir pertence ao terceiro grupo e é considerada a moeda brasileira mais valiosa do mundo.

Em entrevista à CNN, Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira, explica que uma moeda antiga não é sinônimo de alto valor.

LEIA TAMBÉM: Essa simples moeda de 1 real pode valer até R$ 10 MIL! Será que você tem uma?

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação.”

A moeda brasileira mais valiosa

O especialista explica que a moeda brasileira mais valiosa se chama ‘Peça da Coroação’, uma de moeda de ouro de 6.400 feita em comemoração à coroação de D. Pedro I em 1822. O item se tornou valioso pois foram feitas apenas 64 unidades e a informação que se tem é que o imperador não gostou da confecção pois ele está com o busto encoberto, com a aparência de um imperador romano, quando na verdade deveria ser uma farda militar.

A estimativa é que existam apenas 16 unidades das 64 fabricadas e em 2014, em um leilão nos Estados Unidos um desses itens foi vendido por US$ 500 mil, mais de 2,5 milhões de reais na cotação atual.

Essa é a moeda mais valiosa do Brasil; veja por quanto ela foi vendida em um leilão Imagem: reprodução Associação Amigos do Museu de Valores

As outras moedas deste modelo que se tem informação estão espalhadas pelo Museu de Valores, em Brasília, no Museu Numismático Herculano Pires, do Itaú Cultural em São Paulo, Museu Histórico Nacional e no Centro Cultural Banco do Brasil, ambos no Rio de Janeiro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Veja a moeda de 25 centavos que pode valer muito dinheiro

⋅ Essa moeda de apenas 1 real pode valer até R$ 20 mil! Descubra como identificá-la

⋅ Conheça as 5 moedas mais raras do Real que podem valer um bom dinheiro