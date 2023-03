Como ter a pele perfeita: dicas para preparar a pele antes da maquiagem

Toda mulher adora sentir-se bonita e confiante, e uma maquiagem bem feita é um dos segredos para alcançar essa sensação. Porém, antes de começar a aplicar a maquiagem, é essencial preparar a pele para que o resultado seja perfeito.

Afinal, não basta aplicar sua base, corretivo e contorno diretamente na pele; você deve começar melhorando a textura, diminuindo as linhas de expressão e preparando as áreas onde aplicará os produtos para um efeito duradouro e iluminado. Com essas dicas simples, você vai aprender todos os passos para preparar sua pele para uma maquiagem incrível, independente da sua idade.

Dicas para preparar a pele antes da maquiagem

Limpeza

O primeiro passo é limpar bem a pele. Use um produto específico para retirar a maquiagem e resíduos de sujeira do dia e, em seguida, lave o rosto com um sabonete neutro. Isso ajuda a remover qualquer impureza que possa obstruir os poros.

Tonificação

Em seguida, aplique um tônico facial para restaurar o pH natural da pele. Isso ajuda a manter a hidratação e equilibrar a oleosidade.

Hidratação

Não pule esse passo! A hidratação é essencial para manter a pele saudável e bonita. Escolha um hidratante adequado ao seu tipo de pele e aplique em movimentos circulares, evitando a área dos olhos.

Proteção solar

A exposição ao sol é um dos principais fatores que causam o envelhecimento precoce da pele. Por isso, é importante aplicar um protetor solar com fator de proteção adequado e sem óleo entre os ingredientes. Lembre-se de aplicar também na região do pescoço e colo.

Primer

O primer ajuda a fixar a maquiagem e disfarçar poros e linhas finas. Depois de fazer o skincare, aplique o primer de sua preferência, deixe secar antes de aplicar a base para criar uma camada entre a pele e a maquiagem. Se você quiser um olhar mais pesado, opte também por um pouco de primer nas pálpebras para garantir que as sombras permaneçam firmes e não desbotem prematuramente.

Com esses passos simples, sua pele estará pronta para receber a maquiagem. Vale lembrar que é importante escolher produtos de qualidade e adequados ao seu tipo de pele. Cuide bem da sua pele e tenha uma maquiagem incrível!

