Relacionamento: Como ficar mais ATRAENTE aos olhos da paquera, segundo especialista

Sentir-se desejado pela pessoa que você gosta é uma vontade completamente natural. Afinal, todos gostaríamos de ter a afeição do ‘crush’ retribuída. Contudo, não há garantia de que isso vá acontecer, de alguma forma. Por este motivo, é importante sempre manter os pés no chão.

Embora não exista uma fórmula mágica capaz de prender a atenção da pessoa amada, é possível usar alguns recursos capazes de promover e estimular certos níveis de interesse. Se este for o seu desejo, poderá testar em seu ‘crush’ e obter resultados positivos.

Extraído do portal Today, com base na visão de especialistas, confira quatro maneiras de ficar mais atraente aos olhos de alguém.

1 – Mudança na agenda

De acordo com o autor e especialista em comportamento humano, David Lieberman, A partir do momento em que você se mostra mais presente na vida de alguém, o sentimento de interesse pode se intensificar.

Após ter conquistado o interesse, é necessário ser um pouco menos disponível. Uma leve medida de afastamento para que ele sinta um ‘gostinho de saudade’ pode ser um fator considerável.

Aprenda a ser uma pessoa presente a todo o momento, mas com certo afastamento esporádico para o ‘crush’ refletir sobre estar gostando de você.

2 – Dinâmica de encarar

O psicólogo de Harvard, Zick Rubin, começou a registrar a quantidade de tempo em que os ‘pombinhos’ passavam olhando um para o outro. Como resultado, foi descoberto que os casais mais apaixonados olham um para o outro 75% do tempo enquanto conversam. Além disso, demoram a desviar o olhar quando interrompidos.

Procure intensificar a troca de olhares entre você e a pessoa amada. Isso desencadeia a liberação de feniletilamina (FEA), um primo químico das anfetaminas secretadas pelo sistema nervoso quando nos apaixonamos. É também o que faz nossas palmas suarem, nossas barrigas virarem e nossos corações dispararem. Está aí sua oportunidade de implementar mais uma técnica.

Leia mais: Relacionamento: Você precisa mudar estes 3 PÉSSIMOS tipos de pensamentos para ter uma relação mais saudável

3 – Olhar caramelo

A técnica do olhar costuma funcionar bastante durante o processo. Mantenha o foco em seu ‘crush’ mesmo quando outros começarem a falar. Isso ajudará a desencadear mais inundações FEA em sua corrente sanguínea.

O autor e especialista em comunicação, Leil Lowndes, chama essa técnica de fazer “olhos de caramelo”. Fixe os olhos na pessoa que você gosta e a mantenha conectada, mesmo quando ela terminar de falar e outra pessoa entrar na conversa.

4 – Pupilometria intensificada

A Universidade de Chicago realizou um estudo em que pesquisadores mostraram dois conjuntos de fotos do rosto de uma mulher para um grupo de homens. As fotografias eram idênticas, mas havia um detalhe diferente: as pupilas de uma foram adulteradas para fazê-las parecer maiores.

Ao revelarem a fotografia adulterada, os homens julgaram a mesma mulher duas vezes mais atraente. O mesmo processo foi realizado com as mulheres e os resultados foram parecidos.

As pupilas costumam aumentar quando olhamos para algo que gostamos. Então, se você está realmente atraído por alguém, segure esta dica: diminua as luzes, dê uma olhada nele, mantenha o foco e divirta-se! Criar um ambiente adequado, quando houver a oportunidade, por ser uma ótima chave.

Lembre-se que as técnicas são ideias para não se comprometer, haja vista que se trata apenas de comportamentos sem exposição.