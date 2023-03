Os signos que podem assumir relacionamentos sérios em breve

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Alguns signos do zodíaco podem assumir relacionamentos mais sérios e que irão mudar sua vida amorosa nos próximos dias.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Libra

As relações se tornam mais sólidas em sua vida e a intimidade cresce muito. A chance de dar um passo mais sério e determinar um objetivo com o parceiro é grande, levando o a conexão para um novo nível. Deixe que o que é forte se forme, mas não oprima ninguém; ouça sempre!

Escorpião

Os relacionamentos florescem agora e a chance de se comprometer de verdade é grande. Saiba estabelecer tudo com calma e coração, para que as bases sejam fortes. É possível que a lealdade e parceria se tornem mais reais que nunca!

Sagitário

Este é um momento divisor de água e que colocam a confiança como base; o que é leal evolui, mas do contrário isso pode ser finalizado. É preciso ter paciência e conexão com a intuição para tomar as atitudes. Alguns relacionamentos tendem a florescer e crescer como nunca antes.