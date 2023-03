Moda: 5 estampas que você deve usar para parecer mais jovem e elegante

Looks com estampas: veja as melhores para parecer jovem e elegante (Reprodução: Pinterest)

Quer dar uma renovada no seu guarda-roupa e se sentir mais jovem e elegante? Que tal investir em estampas? Elas são capazes de transformar qualquer look básico em uma produção cheia de personalidade e estilo.

5 estampas que vão te deixar mais jovem e elegante!

Animal Print

As estampas de animais, como onça e zebra, são uma tendência que tornaram-se atemporais. Para não errar na produção, use a estampa em uma única peça do look, como uma blusa ou um sapato, e combine com peças lisas e neutras.

Floral

A estampa floral é um clássico da moda, mas sempre aparece repaginada em novas versões e combinações de cores. Para deixar o visual mais moderno, aposte em fundos escuros, como preto, azul-marinho e verde-escuro, e misture a estampa com peças mais básicas, como jeans e camisetas.

Listras

As listras são uma estampa versátil e atemporal, que pode ser usada em diferentes ocasiões. Para um visual mais descolado, experimente misturar listras de diferentes espessuras e cores, ou ainda combinar a estampa com outras estampas, como floral ou poá.

Poá

O poá é uma estampa retrô que voltou com tudo na moda. Para não ficar com um visual datado, escolha peças modernas com modelagem contemporânea e combine com outras estampas, como no exemplo da foto acima. Se não quiser ousar tanto, combine a estampa com acessórios modernos, como uma bolsa de corrente.

Estampa quadriculada

A estampa quadriculada é uma tendência que tem aparecido muito recentemente. Ela pode ser encontrada em diferentes tamanhos e cores, desde os quadriculados mais clássicos até os mais modernos e coloridos. Para atualizar o visual, experimente usar quadriculaldo em peças mais inusitadas, como uma saia midi plissada ou uma calça pantacourt.

Gostou das dicas? Agora é só escolher a estampa que mais combina com você e arrasar nas produções! E não tenha medo de ousar e experimentar novas combinações.