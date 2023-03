Importados e baratos? Veja 5 opções de perfumes masculinos com essas características Imagem: Pexels

Os perfumes importados são conhecidos por ter um preço mais elevado, mas como a qualidade fala mais alto, você provavelmente sempre quis adicionar um ao seu acervo, não é mesmo? E se você pudesse escolher uma fragrância importada com bom custo-benefício? Pois essa é a característica principal dos perfumes da lista a seguir.

Confira 5 perfumes masculinos importados e baratos para você adicionar na coleção.

Chrome - Azzaro

Uma fragrância fresca, lançada na metade da década de noventa e ideal para o dia-a-dia. As notas de topo são Limão, Alecrim, Bergamota, Néroli e Abacaxi. As notas de coração são Jasmim, Musgo de Carvalho, Cyclamen e Coentro e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Cedro, Sândalo, Cardamomo, Pau-Rosa e Fava Tonka.

First Instinct - Abercrombie & Fitch

Outra fragrância aromática e refrescante. Possui um estilo mais jovem, podendo ser utilizado em eventos diurnos mais quentes. O perfume também rende muitos elogios.

As notas de topo são Melão, Água Tônica e Gin. As notas de coração são Folha de Violeta, Pimenta de Szechuan e Cítricos e as notas de fundo são Almíscar, Camurça e Âmbar.

Animale Animale For Men

Esse é um perfume importado bem conhecido entre os homens e o primeiro a ser adquirido de muitos deles. Ideal para quem gosta de aromas adocicados, essa fragrância vai te render vários elogios na balada. Funciona melhor durante a noite e em dias frios.

Suas notas são: Mel, Abacaxi, Baunilha, Tabaco, Patchouli, Âmbar, Noz-moscada, Lavanda, Sândalo, Almíscar, Lima, Gálbano, Ylang Ylang, Cedro, Rosa, Jasmim, Limão e Lírio-do-Vale.

Hollister Wave For Him

Um dos perfumes aromáticos com melhor custo-benefício da lista. Possui notas aquáticas e oceânicas perfeitas para dias bem quentes. Possui boa fixação e projeção moderada.

As notas de topo são Yuzu, Folha de Bambú e Toranja. As notas de coração são Lavanda, Cipreste e Néroli e as notas de fundo são Madeira Flutuante, Sal, Almíscar e Fava Tonka.

Spirit Of The Brave Intense - Diesel

As notas de topo são Maçã e Bergamota. As notas de coração são Cipreste e Sálvia e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Patchouli.

