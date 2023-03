Freira e padre abandonam vida religiosa e decidem viver relacionamento amoroso

Os jovens Massiel Pereyra e Tomas Cam se conheceram quando estudavam para seguir uma vida religiosa e mal sabiam o que o futuro aguardaria para os dois. O casal ficou famoso após deixarem o ofício religioso e investirem no romance.

Foram sete anos dedicados às tarefas religiosas, mas a amizade entre os dois se transformou em algo a mais e o padre Tomas se apaixonou pela freira Massiel. O rapaz utilizou as redes sociais para contar a história.

Eles se conheceram no seminário enquanto estudavam Filosofia e Teologia. Na época o casal explica que eram apenas amigos.

Depois de sete anos como padre, Tomas decidiu largar a vida religiosa e soube que, por coincidência do destino, Massiel também havia deixado o convento. Eles decidiram então retomar o contato. O jovem explica que estava apenas curioso para saber o motivo de sua amiga deixar o convento, contudo, com o passar do tempo, foi sendo criado um amor recíproco.

“A questão é que eu a vi muito diferente, muito bonita com seu sorriso lindo e seu jeito único de se vestir. Eu não sei, mas tudo começou mesmo quando a gente começou a conversar. Não sei se você já viu aqueles filmes em que a pessoa fala e sei lá, o outro não escuta, só assiste”, comenta Tomas.

Hoje os jovens apaixonados utilizam o TikTok para mostrar a rotina do casal, com brincadeiras entre eles espalhando a história de amor. O ex-padre se mostra o mais ativo na rede e conta atualmente com mais de 60 mil seguidores e quase 900 mil curtidas nos vídeos.

