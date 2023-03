Essa simples moeda de 1 real pode valer até R$ 10 MIL! Será que você tem uma?

Você já pensou em ter uma moeda de 1 real transformada em R$ 10 mil? Não, isso não é papo de coach, mas se eu fosse você prestaria muita atenção nas moedas que estão por perto pois elas podem valer muito dinheiro.

Muitas pessoas não sabem, mas algumas moedas são fabricadas com alguns erros, e dependendo da quantidade de moedas que foram feitas dessa forma, elas se tornam cada vez mais rara e, consequentemente, mais caras.

A moeda em questão é a de 1 real confeccionada em 1998. Segundo a página do TikTok ‘RNF Coleções’, o item é considerado raríssimo devido a uma simples letra ‘P’ no local em que consta o valor da moeda, abaixo da palavra ‘real’.

Seu grau de raridade é classificado como R5 (RRRRR), ou seja, são praticamente inexistentes no mercado de moeda.

Significado da letra P

De acordo com a Casa da Moeda, a letra P significa ‘prova’ e as moedas que possuem essa letra foram as primeiras a emitidas para serem testadas e avaliadas no quesito qualidade da gravação e do cunho.

Essas moedas não foram destinadas à circulação e sim para órgãos públicos ou instituições internacionais, para que a memória e a história do Brasil fosses preservadas.

Como saber se uma moeda rara?

Para identificar se uma moeda é rara é preciso observar detalhes como: números de série diferentes, local em que a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. A moeda citada, por exemplo, possui uma simples gravura diferente que a difere das outras, mas que, caso encontrada, pode valer R$ 10 mil.

