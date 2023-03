Veja a moeda de 25 centavos que pode valer muito dinheiro

Se você costuma colecionar algum item, sabe que esse objeto é muito valioso para você ou outros colecionadores. Contudo, nem todas as pessoas costumam dar o devido valor para esse item, que pode ser visto como algo comum. É o caso das moedas, que passam de mão em mão diariamente, mas que podem esconder um verdadeiro tesouro entre elas.

Para os colecionadores de moedas, alguns desses itens são raros, seja pela quantidade ou por algum erro na hora da confecção. Esse é caso desta moeda de 25 centavos, que segundo o tiktoker ‘RNF Coleções’ pode valer até 30 mil reais!

LEIA TAMBÉM: Essa moeda de apenas 1 real pode valer até R$ 20 mil! Descubra como identificá-la

Mesmo que muitas pessoas atualmente optem pelo uso de cartões, uma moeda de 25 centavos é muito comum de se encontrar, mas essa em específico é considerada raríssima pois é é uma moeda ‘bifacial’, ou seja, seus dois lados são iguais e apresentam o Marechal Deodoro da Fonseca. Além disso, a moeda não possui data de fabricação.

De acordo com ‘Catálogo Moedas com Erros’, é de conhecimento a existência de apenas duas unidades desta moeda, por isso seu valor de mercado entre os colecionadores é alto.

Como identificar uma moeda rara?

Para saber se uma moeda é rara, é preciso observar detalhes como número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. A moeda citada, por exemplo, é chamada de ‘bifacial’ e possui um erro de confecção que a deixou com os dois lados iguais. Como informado no vídeo, é possível que existam outras delas, mas até o momento só foi tomado o conhecimento de duas delas.

A partir de agora, fique atento às moedas que passam pela sua mão pois elas podem valer bem mais do que você imagina!

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Borg drink’: Nova moda do TikTok leva dezenas de estudantes ao hospital nos EUA

⋅ Esta é a moeda ‘especial’ que pode te fazer ganhar até R$ 460 mil; veja como reconhecê-la

⋅ Você poderia receber mais de R$ 5 mil se tiver esta peculiar moeda