Sífilis: saiba mais sobre a infecção, as causas e como tratar

Dados do Ministério da Saúde mostram que, no primeiro semestre de 2022, o Brasil registrou 122 mil novos casos de sífilis, sendo 79,5 diagnósticos de sífilis adquirida, que é quando ocorre a transmissão via sexo, 31 mil em gestantes e 12 mil de sífilis congênita, que é quando a doença é transmitida de mãe para filho.

A sífilis é uma infecção sexual transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. A condição tem cura, mas caso não tratada pode causar sequelas em regiões como olhos, pele, ossos, coração ou ainda cérebro e sistema nervoso.

De acordo com o site ‘Drauzio Varella’, a incubação da doença costuma ser de três semanas, mas pode varias de dez até 90 dias.

Sintomas

A sífilis aparece em três estágios, sendo o primário, secundário e terciário. Nos dois primeiros os sintomas ficam mais evidentes e o risco de transmissão é maior. Os sintomas em cada fase costumam ser:

Primária: feridas pequenas nos órgãos genitais, que desaparecem em seguida e não deixam marcas;

Secundária: manchas avermelhadas na pele, na mucosa da boca, palmas das mãos, plantas dos pés, febre e dor de cabeça, além de mal-estar em geral;

Terciária: comprometimento do sistema nervoso central e/ou do sistema cardiovascular, além de lesões na pele e ossos.

Em casos de sífilis congênita, quando é passada de mãe para o bebê, a doença pode causar má formação, aborto espontâneo ou morte do feto.

Tratamento

O tratamento para a sífilis costuma envolver o uso de antibióticos, como a penicilina. Além disso, é preciso acompanhamento médico de todas as pessoas envolvidas na relação.

Prevenção

Assim como a prevenção de outras ISTs, o uso de camisinha é imprescindível.

