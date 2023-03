Relacionamento: Como definir limites na sua relação? Veja 3 passos simples

Um relação saudável não é feita apenas de ‘sim’, mas a palavra ‘não’ também deve existir em determinadas situações. Contudo, nem todas as pessoas conseguem dizer essa segunda ‘palavrinha mágica’ e mesmo sem querer, acaba cedendo todas as vontades, independentemente do tipo de relação. Mas será que é possível impor alguns limites?

“Embora falar sobre limites seja importante e certamente haja benefícios no que diz respeito à nossa saúde mental, também é importante reconhecer alguns dos desafios e barreiras que podemos encontrar ao estabelecer novos limites ou reforçar os antigos”, explica a psicoterapeuta Leah Aguirre ao Psychology Today.

A profissional também indica 3 passos para você aprender a definir limites. Confira:

Seja direto

Para que haja limites, é preciso de franqueza, contudo, não é sempre que a outra pessoa entenderá os seus limites. “Você precisa ser direto e específico. Isso significa que você precisa declarar claramente suas expectativas e os limites que está implementando”, diz a psicoterapeuta.

Prepare-se para a resistência

Se você já acostumou o seu parceiro a ouvir somente a palavra sim, quando você começar a estabelecer limites será um pouco estranho para ambas as pessoas e talvez seja difícil para a outra pessoa respeitar esses limites. “A outra pessoa pode protestar ou tentar usar a culpa para desafiar o limite. [...] Se houver resistência, isso é normal e pode realmente sinalizar que o limite é muito necessário e pode beneficiar sua saúde mental.”

Não se explique demais

Outro erro cometido por quem não consegue impor limites é se explicar demais. Ainda ligado ao primeiro tópico, a dica é ser direta e não pedir desculpas por isso. Você está apenas tentando preservar a sua saúde mental e isso não te faz estar errada.

