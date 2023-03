Perfumes masculinos IRRESISTÍVEIS para utilizar em encontros

Um encontro é um momento único e para fazer desse momento ainda mais especial, é preciso caprichar não somente no visual, mas também no perfume.

As fragrâncias masculinas a seguir são irresistíveis e vão te render elogios na hora da paquera. Confira!

Boss Bottled Eau de Parfum - Hugo Boss

As notas de topo são Maçã, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Canela, Castanha e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar e Vetiver.

Armani Code Absolu - Giorgio Armani

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

Allure Homme Sport - Chanel

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Xeryus Rouge - Givenchy

As notas de topo são Cáctus, Laranja Chinesa e Estragão. As notas de coração são Pimentão, Gerânio Africano e Cedro e as notas de fundo são Sândalo, Cedro e Almíscar Branco.

Narciso Rodriguez for Him

Possui notas de Folha de Violeta, Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Invictus Victory - Paco Rabanne

As notas de topo são Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são Lavanda e Olíbano e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

Bleu de Chanel

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

