Alguns signos não tem medo de arriscar e podem fazer da impulsividade uma característica bem presente, o que afasta ou aproxima alguns pretendentes quando se trata de conquista.

Saiba os signos do zodíaco atraídos pela impulsividade alheia:

Áries

O ariano é um dos signos mais impulsivos e que gosta de ter as rédeas. No entanto, quando percebe que alguém é de opinião forte e também se move por impulsos relacionados ao desejo, personalidade aventureira e coragem, não pode deixar de se sentir atraído. Por mais que na prática isso cause alguns embates, ele prefere alguém que também se posiciona.

Touro

Por mais que seja muito calculado e nem sempre tão bom em improvisar, o taurino tem sua atenção roubada por pessoas que podem agir rapidamente e mostram que vieram para realizar. Mesmo que entendam a impulsividade como algo complexo, no fundo compactuam e admiram essa ideia que deixa as pessoas com força para encarar consequências.

Veja também: Os signos conquistados por quem sabe brincar

Câncer

Quando o assunto é amor, o canceriano deseja pessoas que possam transmitir estabilidade. No entanto, quando se trata de conquista e atração, é possível que ele foque naqueles que se rendem a paixão e a impulsividade para viver intensamente. Por mais que tente proteger seu coração, ele não pode negar que deseja viver histórias marcantes com pessoas também dispostas.

Virgem

Os opostos se atraem, não é mesmo? Por isso, o virginiano pode se sentir tão impactado por pessoas impulsivas, que demonstram coragem e provam na prática que podem romper limites que não deseja. Quando esse signo vê alguém com desenvoltura para assumir sua impulsividade, ele se impressiona e pode ter o coração roubado.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!