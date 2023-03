Moda: 5 tendências que pareciam “desatualizadas” voltaram oficialmente; saiba como usar

O ciclo da moda se move a uma velocidade rápida, a volta dos jeans de cintura baixa estão aí para provar. Depois disso, a porta para o que será tendência parece ter permanecido aberta. Mas, outras peças vistas nas últimas passarelas e que falaremos abaixo, são iterações modernas com atualizações elegantes que podem ter faltado da última vez.

A volta dos tops peplum na Fashion Week foi uma das surpresas, afinal, não os víamos desde 2010. Continue lendo para descobrir o que era desatualizado, e agora é novo novamente.

5 tendências que pareciam desatualizadas e voltaram com tudo

Peças metálicas

Enquanto começou no reino dos acessórios, os metais assumiram totalmente o controle. Calças, sapatos, bolsas e até vestidos estão de volta. Longe foram os dias em que os tecidos brilhantes foram julgados como brega. Esse é o melhor estilo para destacar um look com apenas uma peça.

Saias jeans maxi

As saias jeans sempre foram esperadas para voltar a ser tendência. Com as peças certas, é fácil utilizar uma saia jeans longa e preparar um look clássico e elegante.

Peplums, o babado retrô

Os tops de peplum cor de neon não estão voltando, pois foram completamente modernizados. É a mesma silhueta exagerada, mas com linhas mais elegantes e materiais mínimos.

Leggings como calças

As leggings não estavam completamente fora, pois permaneceram a solução confortável para dias mais casuais. Mas leggings em alta moda? Enquanto muitos optaram por silhuetas folgadas ou personalizadas recentemente, marcas famosas, como YSL e Toteeme, estão argumentando para leggings como substituta para calças.

Saias cheias e rodadas

Essa tendência ainda é bastante nova, pois há tempos não as víamos. Enquanto a silhueta já deu as marcações de uma estética apenas retrô, o mais recente estilo parece mais nítido e refrescante. Como no look de Kate Middleton que postamos aqui.

