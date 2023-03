Maquiagem para morenas: 5 looks fáceis de fazer que vão te deixar linda

A pele morena se destaca no verão, pela sorte da melanina deixar a pele em um tom bronzeado. E, com as cores corretas (como tons de marrom e roxo para a sombra ou um blush ou bronzer marrom), você pode criar um visual que atrairá olhares por onde você passar. E o melhor? Não são difíceis de criar.

Confira estes 5 looks de maquiagem diurna para as morenas

Com tons roxos

O roxo na pele morena contrasta perfeitamente. Embora, em tons escuros estejam mais associados à noite, um roxo claro para as sombras, com rosa bronzer nas bochechas, dão uma combinação ideal para o dia a dia.

Com um batom escuro

Uma cor escura para dar profundidade, que também combina com o preto do delineador e uma base que se adapta perfeitamente ao tom da pele. Este último é a chave para qualquer maquiagem para morenas. Pode levar tempo, mas encontrar o tom certo é parte fundamental da maquiagem.

Com tons dourados

Somos feitas para brilhar! E por isso o dourado nos deixa poderosas. Este tom realça o calor da pele morena, se o combinarmos com delineador castanho e bronzer do mesmo tom.

Olhar esfumaçado

Marrons são sempre uma ótima opção para um estilo sóbrio e elegante. Uma sombra marrom e um delineador preto que aprofunda o olhar podem ser os melhores companheiros se o que você precisa é impressionar, sem perder muito tempo na frente do espelho.

Ao natural

Talvez não totalmente natural, já que, no final das contas, a maquiagem ajuda a realçar nossos traços. Por isso, nunca é má opção optar por uma base que se adapte ao nosso tom de pele, com um pouco de blush em tons de pêssego ou rosa suave e lábios nude. Parece natural, mas seus recursos são mais poderosos com esse visual.