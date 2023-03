O pôr do sol marciano é excepcionalmente melancólico, mas o rover Curiosity da NASA capturou um pela primeira vez no mês passado que se destaca.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, quando o Sol desceu no horizonte em 2 de fevereiro, raios de luz iluminaram um banco de nuvens.

Esses “raios solares” também são conhecidos como raios crepusculares. Foi a primeira vez que os raios solares foram tão claramente vistos em Marte.

O Curiosity capturou a cena durante a mais nova pesquisa de nuvens crepusculares do rover, que se baseia em suas observações de 2021 de nuvens noctilucentes ou noturnas.

Enquanto a maioria das nuvens marcianas paira a não mais de 37 milhas (60 quilômetros) acima do solo e são compostas de gelo de água, as nuvens nas últimas imagens parecem estar em uma altitude maior, onde é especialmente frio.

Estas são as fotos que mostram ‘fenômeno misterioso’ captado em Marte pela primeira vez pela NASA

Como detalhado pela NASA, isso sugere que essas nuvens são feitas de gelo de dióxido de carbono ou gelo seco.

Assim como na Terra, as nuvens fornecem aos cientistas informações complexas, mas cruciais, para a compreensão do clima.

Observando quando e onde as nuvens se formam, os cientistas podem aprender mais sobre a composição e as temperaturas da atmosfera marciana, e os ventos dentro dela.

A pesquisa de nuvens de 2021 incluiu mais imagens das câmeras de navegação em preto e branco do Curiosity, fornecendo uma visão detalhada da estrutura de uma nuvem à medida que ela se move.

Mas a pesquisa recente, que começou em janeiro e terminará em meados de março, depende mais da câmera colorida Mast Camera, ou Mastcam, do rover, que ajuda os cientistas a ver como as partículas da nuvem crescem com o tempo.

Além da imagem dos raios solares, o Curiosity capturou um conjunto de nuvens coloridas em forma de pena em 27 de janeiro.

Ainda de acordo com as informações, quando iluminadas pela luz do sol, certos tipos de nuvens podem criar uma exibição semelhante a um arco-íris chamada iridescência.

Crédito (Reprodução NASA)

Com informações da NASA